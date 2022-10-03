Galatasaray'da Kerem ve Yunus yokları oynuyor

Adana Demirspor karşısında kanat ataklarında oldukça etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün ikilisi top kayıplarında da Galatasaray'ın en kötü performans sergileyen isimleri oldu.



Comparisonator verilerine göre; Sarı-Kırmızılılar, Adana maçında toplam 73 top kaybetti. CimBom, 73 top kaybının 13'ünü kendisini sahasında yaptı. Kerem Aktürkoğlu, 11 kayıpla takımın en çok top kaybeden ismi olurken, onu 9 top kaybıyla Yunus Akgün takip etti.



ETKİSİZ BİRER ŞUTLARI VAR



Zorlu mücadelede Kerem Aktürkoğlu, tam 33 pas yaptı, bunların 26'sında isabet sağladı. Yunus Akgün ise 46 pasın, 37'sinde takım arkadaşlarını buldu. Yunus Akgün karşılaşma boyunca sadece etkisiz bir şut çekerken, mücadeleyi yine auta giden bir şutla bitiren Kerem Aktürkoğlu ise o alıştığımız bindirmelerinden çok uzak kaldı. Bu ikilin dışında Lucas Torreira 8, Sacha Boey ile Juan Mata 7'şer kez top kaybıyla maçı tamamladı.



YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK



23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus Akgün yıllık 900 bin TL ücret alıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, bu iki oyuncunun ücretlerini 1 milyon euro seviyelerine getirmek istiyor. İki oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. İki oyuncuyu da Avrupa'nın bazı takımlarının scout ekipleri yakından takip ediyor.





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