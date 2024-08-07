Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Galatasaray'da Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi
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06 Ağustos 2024 23:54
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 00:04
Galatasaray'da Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Spor Gecesi Djijtal'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkacağını öğrenince İrfan Saraloğlu ile gerginlik yaşadı.

Yaşanan tartışmanın üzerine şişeleri tekmeleyen Kerem Aktürkoğlu'nun 'Bir daha formayı giyenin a.... k....' dediği öne sürüldü.

Habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşadığı tartışmanın üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'yla Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu bu sabah Florya'da bir toplantı yaptı ve Kerem'in geleceği üzerine görüşüldü.
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