Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Galatasaray'da Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.
Spor Gecesi Djijtal'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkacağını öğrenince İrfan Saraloğlu ile gerginlik yaşadı.
Yaşanan tartışmanın üzerine şişeleri tekmeleyen Kerem Aktürkoğlu'nun 'Bir daha formayı giyenin a.... k....' dediği öne sürüldü.
Habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşadığı tartışmanın üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'yla Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu bu sabah Florya'da bir toplantı yaptı ve Kerem'in geleceği üzerine görüşüldü.
Spor Gecesi Djijtal'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkacağını öğrenince İrfan Saraloğlu ile gerginlik yaşadı.
Yaşanan tartışmanın üzerine şişeleri tekmeleyen Kerem Aktürkoğlu'nun 'Bir daha formayı giyenin a.... k....' dediği öne sürüldü.
Habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşadığı tartışmanın üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'yla Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu bu sabah Florya'da bir toplantı yaptı ve Kerem'in geleceği üzerine görüşüldü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU