Galatasaray'da Kerem acele etmiyor!

Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferde aceleci davranmayacağı belirtildi.



Önceki gün sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, "Bu forma ile geçirdigim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda genç oyuncunun sözleri kafa karıştırdı. Fırtına gibi bir sezon geçiren Kerem için de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ve Montpellier ısrarcıydı.



Gelen son bilgilere göre de Montpellier'in, yeni yönetimin gelmesi ile birlikte temaslarını hızlandıracağı öğrenildi. Montpellier'in, Aslan'ın hedeflediği 16 milyon Euro'yu da ödemeye hazır olduğu belirtildi.



Sadece Fransa değil...



Fakat 23 yaşındaki oyuncunun kanadından flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız Yıldız futbolcunun, Sarı kırmızılı kulüpteki geleceğine karar vermek ve transfer süreci konusunda somut adımlar atmak için bir süre daha bekleyeceği belirtildi. Kerem için ayrıca İspanya'dan da teklifler olduğu biliniyor.





