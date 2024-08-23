Galatasaray'da kadro değişiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a İsviçre'de 3-2 kaybederken, bu mağlubiyetten hem oyuncular hem de teknik direktör Okan Buruk'un önemli dersler çıkardığı öğrenildi.
RADİKAL KARARLAR
Sarı-kırmızılılarda bu yüzden İstanbul'daki rövanş için radikal kararlar alınacak.
ABDÜLKERİM YERİNE KAAN
Maçtan sonra hemen İstanbul'a dönmeyen ve geceyi İsviçre'de geçiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibinin geç saatlere kadar değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Buna göre sağlık ekibine Davinson Sanchez'in sakatlığının durumu sorularak risk alınmasının ne gibi sonuçlar doğuracağının sorulduğu belirtildi. Sanchez'in yetişmemesi halinde kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine formaya en yakın isimin Kaan Ayhan olduğu belirtildi.
Okan Buruk'un ayrıca Derrick Köhn'ün etkisiz kalması nedeniyle Elias Jelert'i sola çekmeyi düşündüğü, Barış Alper Yılmaz'a ise sağ bekte şans verebileceği bildirildi. Bu hamlelerin ardından İsviçre'de oyuna girdikten sonra başarılı bir performans gösteren Hakim Ziyech'e yer açılacağı kaydedildi.
MERTENS KULÜBEYE
Sezona iyi başlamayan ve Young Boys maçında da sahanın kötüleri arasında yer alan Dries Mertens'in İstanbul'daki rövanşta kulübeye çekileceği belirtildi. Böylece Gabriel Sara'nın 10 numara kaydırılacağı öğrenildi. Okan Buruk'un bu hamlesinde ise orta alana Berkan Kutlu takviyesini planladığı belirtildi.
BATSHUAYI İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Young Boys maçında attığı gollerle tur umutlarının devam etmesini sağlayan Michy Batshuayi için ise henüz karar verilmediği bildirildi. Okan Buruk'un çift forvet konusunda maçın gidişatına göre hareket edeceği öğrenildi.
RADİKAL KARARLAR
Sarı-kırmızılılarda bu yüzden İstanbul'daki rövanş için radikal kararlar alınacak.
ABDÜLKERİM YERİNE KAAN
Maçtan sonra hemen İstanbul'a dönmeyen ve geceyi İsviçre'de geçiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibinin geç saatlere kadar değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Buna göre sağlık ekibine Davinson Sanchez'in sakatlığının durumu sorularak risk alınmasının ne gibi sonuçlar doğuracağının sorulduğu belirtildi. Sanchez'in yetişmemesi halinde kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine formaya en yakın isimin Kaan Ayhan olduğu belirtildi.
Okan Buruk'un ayrıca Derrick Köhn'ün etkisiz kalması nedeniyle Elias Jelert'i sola çekmeyi düşündüğü, Barış Alper Yılmaz'a ise sağ bekte şans verebileceği bildirildi. Bu hamlelerin ardından İsviçre'de oyuna girdikten sonra başarılı bir performans gösteren Hakim Ziyech'e yer açılacağı kaydedildi.
MERTENS KULÜBEYE
Sezona iyi başlamayan ve Young Boys maçında da sahanın kötüleri arasında yer alan Dries Mertens'in İstanbul'daki rövanşta kulübeye çekileceği belirtildi. Böylece Gabriel Sara'nın 10 numara kaydırılacağı öğrenildi. Okan Buruk'un bu hamlesinde ise orta alana Berkan Kutlu takviyesini planladığı belirtildi.
BATSHUAYI İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Young Boys maçında attığı gollerle tur umutlarının devam etmesini sağlayan Michy Batshuayi için ise henüz karar verilmediği bildirildi. Okan Buruk'un çift forvet konusunda maçın gidişatına göre hareket edeceği öğrenildi.