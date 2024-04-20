Galatasaray'da imza sırası Okan Buruk'ta

Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da sıra teknik direktör Okan Buruk'a geldi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Buruk'un maaşına da dev zam yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da imza sırası Okan Buruk'ta
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20 Nisan 2024 10:07
Geçen sezon göreve geldiği Galatasaray'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Okan Buruk'un kontratı bu sezon sonunda bitecek.

Sarı-kırmızılı takımda üst üste 2. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen başarılı çalıştırıcıyla henüz yeni sözleşme imzalanmadı.

SEÇİM BEKLENİYOR

Dursun Özbek ve yönetiminin bu konuda seçimi beklediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da mayıs sonunda yapılacak seçimli genel kurulda bir kez daha aday olacak Özbek ve ekibi yola Buruk'la devam edecek.

Tecrübeli hocayla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, seçimin kazanılmasının ardından kasada bekleyen sözleşmeyi devreye almayı planlıyor. Böylece seçimde olası bir kayıp halinde yeni yönetimin önü açılacak.

YÜKLÜ ZAM GELİYOR

Bu sezon KAP'ta yer alan açıklamaya göre 20 milyon TL kazanan Buruk'a yüklü bir zam gelmesi bekleniyor.

50 yaşındaki teknik adamın, yeni sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon TL alacağı öğrenildi.  

 
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