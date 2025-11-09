Galatasaray'da Icardi ve Osimhen bir arada!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçında iki golcüsüne de aynı anda forma verdi.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Kocaelispor deplasmanında birlikte görev yapacak.
Bir yıl önce oynanan Tottenham maçında birlikte görev yapan iki yıldız, yeniden birlikte oynayacak.
Mauro Icardi'nin, Osimhen'in arkasında olması ve orta saha ile bağlantıyı sağlaması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'da Leroy Sane - Mauro Icardi ve Victor Osimhen üçlüsü bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
