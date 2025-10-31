31 Ekim
Galatasaray'da Icardi derbide dalya diyecek!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 31 Ekim 2025 09:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Icardi derbide dalya diyecek!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor.
 
Tecrübeli golcü, sahada yer alması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.
 
Galatasaray kariyerine 2022-2023 sezonunda başlayan 32 yaşındaki yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken kulüp tarihine geçen performanslar sergiledi.
 
99 MAÇTA 67 GOL
 
Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 99 resmi maçta görev aldı.
 
Süper Lig: 74 maç
 
Şampiyonlar Ligi: 9 maç
 
Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemeleri: 6'şar maç
 
Türkiye Kupası: 2 maç
 
TFF Süper Kupa: 2 maç
 
Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 67 kez fileleri havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.
 
REKORLARA KOŞUYOR
 
Galatasaray'da hem saha içi performansı hem de liderlik vasfıyla öne çıkan Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte kulüp tarihinde 100 maç barajını aşan yabancı futbolcular arasına girecek.
 
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin "dalya" maçında gol atarak bu özel gecede fark yaratmasını bekliyor.
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
