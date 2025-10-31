Galatasaray'da Icardi derbide dalya diyecek!

Galatasaray 'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli golcü, sahada yer alması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray kariyerine 2022-2023 sezonunda başlayan 32 yaşındaki yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken kulüp tarihine geçen performanslar sergiledi.

99 MAÇTA 67 GOL

Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 99 resmi maçta görev aldı.

Süper Lig: 74 maç

Şampiyonlar Ligi: 9 maç

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemeleri: 6'şar maç

Türkiye Kupası: 2 maç

TFF Süper Kupa: 2 maç

Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 67 kez fileleri havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.

REKORLARA KOŞUYOR

Galatasaray'da hem saha içi performansı hem de liderlik vasfıyla öne çıkan Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte kulüp tarihinde 100 maç barajını aşan yabancı futbolcular arasına girecek.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin "dalya" maçında gol atarak bu özel gecede fark yaratmasını bekliyor.