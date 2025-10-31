Galatasaray'da iç transferde zam fırtınası

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray , milli ara öncesi moralli günler yaşıyor.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yönetim, takım içi ücret dengesini korumak adına yeni bir iç transfer hamlesine hazırlanıyor.

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Galatasaray'da gözler şimdi üç yıldız isme çevrildi. Yönetim, başarılı performanslarıyla dikkat çeken Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs için maaş artışı kararı aldı.

PERFORMANS PRİMİ ALACAK İSİMLER

Sezona oldukça formda başlayan üç futbolcunun sözleşmelerinde iyileştirmeye gidileceği öğrenildi.

Eren Elmalı'nın yıllık 45 milyon TL olan ücretinin 90 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Orta sahada ve savunmada gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Mario Lemina'nın 2.5 milyon euro olan maaşına 500 bin euro civarında zam yapılacak.

Ismail Jakobs'un ise 2.1 milyon euro olan garanti ücretinin 3 milyon euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

TAKIM İÇİ DENGE GÖZETİLİYOR

Galatasaray yönetimi, son dönemde yapılan zamlarla birlikte takım içi dengeyi korumayı hedefliyor. Daha önce Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin maaşlarında da ciddi artışlar yapılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte iç transferdeki bu adımların, oyuncuların motivasyonunu artırarak başarı grafiğini yukarı taşıması hedefleniyor.