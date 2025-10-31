31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray'da iç transferde zam fırtınası

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde de çıkışını sürdüren Galatasaray'da yönetim, üç futbolcunun sözleşmelerinde kısa süre içinde iyileştirmeye gidecek.

calendar 31 Ekim 2025 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 08:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da iç transferde zam fırtınası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli ara öncesi moralli günler yaşıyor.
 
Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yönetim, takım içi ücret dengesini korumak adına yeni bir iç transfer hamlesine hazırlanıyor.
 
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Galatasaray'da gözler şimdi üç yıldız isme çevrildi. Yönetim, başarılı performanslarıyla dikkat çeken Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs için maaş artışı kararı aldı.
 
PERFORMANS PRİMİ ALACAK İSİMLER
 
Sezona oldukça formda başlayan üç futbolcunun sözleşmelerinde iyileştirmeye gidileceği öğrenildi.
 
Eren Elmalı'nın yıllık 45 milyon TL olan ücretinin 90 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.
 
Orta sahada ve savunmada gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Mario Lemina'nın 2.5 milyon euro olan maaşına 500 bin euro civarında zam yapılacak.
 
Ismail Jakobs'un ise 2.1 milyon euro olan garanti ücretinin 3 milyon euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.
 
TAKIM İÇİ DENGE GÖZETİLİYOR
 
Galatasaray yönetimi, son dönemde yapılan zamlarla birlikte takım içi dengeyi korumayı hedefliyor. Daha önce Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin maaşlarında da ciddi artışlar yapılmıştı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpte iç transferdeki bu adımların, oyuncuların motivasyonunu artırarak başarı grafiğini yukarı taşıması hedefleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.