Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 15 Ekim'de de Kayserispor'a konuk olacak.



Üst üste iki Anadolu deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takım, 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Bu periyotta Beşiktaş-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının oynanacağını dikkate alan teknik heyet, Adana Demirspor ve Kayserispor'dan alınacak 6 puanla zirvede yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.



Adana yolcusu



Milli takımlara gönderdiği 14 oyuncusuna kavuşan Galatasaray, iki hafta sonra Florya'da tam kadro idman yaptı. Bu durum özellikle teknik heyeti sevindirdi.



Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçı için bugün Adana'nın yolunu tutacak ve kampa girecek. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de Galatasaray'ı bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayacak.





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