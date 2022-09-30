Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 15 Ekim'de de Kayserispor'a konuk olacak.
Üst üste iki Anadolu deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takım, 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Bu periyotta Beşiktaş-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının oynanacağını dikkate alan teknik heyet, Adana Demirspor ve Kayserispor'dan alınacak 6 puanla zirvede yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.
Adana yolcusu
Milli takımlara gönderdiği 14 oyuncusuna kavuşan Galatasaray, iki hafta sonra Florya'da tam kadro idman yaptı. Bu durum özellikle teknik heyeti sevindirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçı için bugün Adana'nın yolunu tutacak ve kampa girecek. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de Galatasaray'ı bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayacak.
Üst üste iki Anadolu deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takım, 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Bu periyotta Beşiktaş-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının oynanacağını dikkate alan teknik heyet, Adana Demirspor ve Kayserispor'dan alınacak 6 puanla zirvede yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.
Adana yolcusu
Milli takımlara gönderdiği 14 oyuncusuna kavuşan Galatasaray, iki hafta sonra Florya'da tam kadro idman yaptı. Bu durum özellikle teknik heyeti sevindirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçı için bugün Adana'nın yolunu tutacak ve kampa girecek. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de Galatasaray'ı bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayacak.
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