Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kararı!

Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, forma rekabetinde geride kalırken devre arasında milli oyuncu ile kiralık olarak yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kararı!
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07 Aralık 2023 08:24
Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş ile yaşanan transfer rekabeti sonucunda kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu için işler pek de istediği gibi gitmiyor.

Yeniden döndüğü Galatasaray'da forma rekabetinin gerisinde kalan milli oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelmiş durumda.

23 yaşındaki forvet, şu ana kadar 6 lig maçında sadece 42 dakika süre alabildi. Halil Dervişoğlu, kadronun tam halini almadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme etabında 4 maçta süre alırken Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubljana'ya karşı deplasmanda attığı gollerle öne çıkmıştı.

SICAK BAKIYOR

Icardi ve Bakambu'nun arkasında forma bulması kolay görünmeyen Halil'in, ocak ayında kiralık gönderilmesi planlanıyor. Halil'in de ayrılığa son derece sıcak baktığı belirtiliyor. 

 
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