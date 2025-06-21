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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinde sürpriz formül!

Lemina'yı yüksek maaşla ikna eden Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın kapısını 10 milyon Euro'yla çaldı. Sarı-kırmızılılar buradan gelecek parayı da ekleyip, Inter'e Hakan için 30 milyon Euro'luk teklif yapmayı planlıyor.

calendar 21 Haziran 2025 13:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinde sürpriz formül!
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Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Ancak milli futbolcunun 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli "Çocukluk aşkım" dediği sarı-kırmızılı takıma gelmesindeki en büyük engeldi.

Sarı kırmızılılar, bu rakamlara çıkmayacağını bildirmesi üzerine görüşmeler tıkanma noktasına gelmişken, Al Shabab'ın Mario Lemina'ya talip olması işin seyrini bir anda değiştirdi.



TARAFTAR İSTEMESE DE

Suudi Arabistan ekibi 31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunu yüksek maaşla ikna etti, Galatasaray'a da 10 milyon Euro önerdi. İdareciler, taraftarın sevgilisi Lemina'yı her ne kadar satmayı düşünmese de Hakan ihtimali onları bu fikrinden vazgeçirdi.

Yönetim bu 10 milyon Euro'yu da ekleyip, Inter'e 30 milyon Euro teklif edecek. İtalyanların, Hakan'ın da ısrarlı tavrıyla bu rakama "Evet" demesi bekleniyor. 


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