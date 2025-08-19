Galatasaray'da gündem yeniden İlkay!

Galatasaray, Victor Osimhen'in gelişi sonrası transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
İnce eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetimi tercihini en doğru oyunculardan yana kullanmaya çalışıyor.
Galatasaray ile daha önce adı geçen İlkay Gündoğan, tekrar sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Sarı kırmızılıların önerdiği maaş ve sözleşme ortaya çıktı.
Daha önce hem yaşından dolayı hem de orta sahaya takviye planlanmaması nedeniyle İlkay'ı düşünmediği belirtilen sarı-kırmızılılarda, tecrübeli futbolcunun ismi şimdilerde konuşulmaya başlandı.
"KULÜBÜNÜ İKNA ET"
Aslan'ın, 34 yaşındaki futbolcuya, "Uygun şartları oluşursa kadromuzda görmek isteriz" mesajı verdiği ve kulübü Manchester City ile konuşmasını istediği öne sürüldü.
4.5 MİLYON EURO MAAŞ
Galatasaray'ın, İlkay'ın Manchester City'den bonservissiz çıkıp 4.5 milyon Euroya oynamayı kabul etmesi durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.
SÖZLEŞME DETAYLARI
İlkay Gündoğan için uygun şartların oluşması durumuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam iki senelik bir kontrat yapılacağı aktarıldı.
İlkay Gündoğan'ın, Alman Milli Takımı'nda oynamasına rağmen, tercihini 15 Haziran 2015'ten önce yaptığı için Türkiye'de yerli statüsünde sayılabileceği belirtildi.
