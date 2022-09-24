Galatasaray'da gözler Juan Mata'da

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata, ilk defa bu akşam İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçında forma giyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Juan Mata'da
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24 Eylül 2022 14:13
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray, performansı merak edilen isimlerden Juan Mata, ilk defa bu akşam İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçında taraftarın karşısına çıkacak.

İspanyol oyuncunun performansına göre Adana Demirspor maçı kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek.

KALEDE OKAN KOCUK

Kalede ise Okan Kocuk oynayacak. Okan Buruk hücumdaki yıldızları oynatabilme adına bu sezon bazı maçlarda kaleye onu koymayı planlıyor.

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