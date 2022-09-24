Galatasaray, performansı merak edilen isimlerden Juan Mata, ilk defa bu akşam İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçında taraftarın karşısına çıkacak.



İspanyol oyuncunun performansına göre Adana Demirspor maçı kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek.



KALEDE OKAN KOCUK



Kalede ise Okan Kocuk oynayacak. Okan Buruk hücumdaki yıldızları oynatabilme adına bu sezon bazı maçlarda kaleye onu koymayı planlıyor.





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