Süper Lig 'de haftayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray 'da rota yeniden Avrupa'ya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturduğu Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe akşamı Marsilya'yı konuk edecek.



Ligde aldığı yarayı sarmak isteyen Aslan, zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Deplasmanda berabere kaldığı Fransız devini kendi evinde yenerek liderliği büyük ölçüde garantilemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu maçta alınacak 3 puanla aynı zamanda yeniden moral bulmanın hesapları içinde.



Konuk ekip Marsilya ise grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve iddiasını son haftaya taşımak için, onların da şiddetle galibiyete ihtiyaçları var.



'Yeniden başlayabiliriz'



Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü antrenmanını yöneten yardımcı antrenör Selçuk İnan, oldukça keyifsiz görünen oyuncuların motivasyonunu yükseltebilmek adına kısa bir konuşma yaptı.



Derbide yaşananları en kısa sürede geride bırakmaları gerektiğini belirten İnan, "Marsilya maçı ile her şeye yeniden başlayacağız. Kendimizi taraftarımıza affettirebiliriz. Henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok. Avrupa'daki özgüvenimizi lige yansıtırsak tekrar şampiyonluk potasına girebiliriz" ifadelerini kullandı.



