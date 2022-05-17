Galatasaray'da Gomis'ten 9. gol

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların iki golünü atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.



Galatasaray'ın devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.



Bafetimbi Gomis, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.





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