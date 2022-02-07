Galatasaray'da gol atamayan forvet Ryan Babel

Galatasaray'da Domenec Torrent'in Alanya'daki forvet tercihi Ryan Babel oldu ancak Hollandalı oyuncu varlık gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gol atamayan forvet Ryan Babel
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07 Şubat 2022 12:42
Bafetimbi Gomis'in henüz hazır olmaması, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi sebebiyle Domenec Torrent, Alanyaspor karşısında forvetteki tercihini Ryan Babel'den yana kullandı.

Halil Dervişoğlu'nu yedek soyunduran Torrent'in 87 dakika sahada tuttuğu Babel, oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi.

43 kez topla buluşan Hollandalı futbolcunun rakip kaleye çektiği tek şut da kaleyi bulmadı. Babel, 87'de ise yerini Halil'e bıraktı ama genç oyuncu da galibiyeti getirecek performansı gösteremedi.

İkinci yarıdaki ilk şut 90+5'te

Galatasaray, Mart 2019B ursaspor ve Eylül 2014'teki Eskişehirspor maçlarının ardından ilk kez bir lig maçının ilk devresinde en az faul(1) yaptığı karşılaşmayı oynadı.

Sarı Kırmızılılar ayrıca maçın ikinci yarısındaki ilk şutunu da 90+5'te Feghouli'nin vuruşuyla atabildi.

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