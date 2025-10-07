Galatasaray'da Gabriel Sara, beklentilerin gerisinde

Galatasaray 'da bu sezon performansı en çok sorgulanan isimlerin başında Gabriel Sara geliyor.

Geçtiğimiz sezon Norwich City'den 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Brezilyalı orta saha, ilk döneminde sergilediği performansla dikkat çekmiş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak bu sezon işler Sara için istenildiği gibi gitmiyor.

26 yaşındaki futbolcu, 21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından çıktığı 45 resmi maçta gol atamadı. Zaman zaman duran toplardan yaptığı asistlerle öne çıksa da bu katkı da sınırlı kaldı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupaları dahil toplam 10 maçta sadece 1 asist üretebilen Sara, son 5 resmi karşılaşmada ise yedek kulübesinden çıkamadı.

GÜNDOĞAN'IN TRANSFERİYLE FORMAYI KAYBETTİ

Yeni sezonda İlkay Gündoğan'ın kadroya katılmasıyla birlikte orta sahadaki rekabet iyice artarken, teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri değişti. Gabriel Sara, İlkay'ın gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Teknik heyet, son haftalarda Brezilyalı futbolcuya daha az süre vermeye başladı.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Gabriel Sara'nın performansındaki düşüşün bir diğer nedeni olarak fiziksel seviyesindeki gerileme gösteriliyor. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden futbolcunun hem temposunu hem de mücadele gücünü eleştiriyor. Sezon başında formda görüntüsüyle öne çıkan yıldız oyuncunun yaşadığı bu düşüş, teknik heyet tarafından da yakından takip ediliyor.

Galatasaray yönetimi ve teknik kadro, sezonun kritik döneminde oyuncudan tekrar katkı almanın yollarını arıyor.