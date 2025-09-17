Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi Osimhen seferberliği!

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Milli takımdan sakat dönen golcü oyuncunun ağrıları sürerken, sağlık ekibi ve teknik heyet arasında yoğun mesai devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Osimhen'in son durumu, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından masaya yatırıldı. Kulüp doktorları Nijeryalı oyuncuyu bazı testlere tabi tutarken, ardından teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirildi.

Sabah idmanına katılmayan Osimhen, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışma yaptı. Sağlık ekibi, oyuncunun Frankfurt deplasmanında iğneyle sahaya çıkmasının yüksek risk taşıdığını belirtti. Ancak nihai karar henüz verilmiş değil. Bugünkü son toplantının ardından oyuncunun durumu netleşecek.

KAFİLEDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Osimhen'in ağrılarının devam etmesine rağmen yüksek ihtimalle Frankfurt kafilesinde yer alması bekleniyor. Teknik heyet, yıldız golcüyü ilk 11'de değil, maçın son bölümlerinde kullanmayı planlıyor. Osimhen'in karşılaşmanın son 20-25 dakikasında oyuna dahil olması gündemde.

Bugün (17 Eylül) saat 11.30'da yapılacak olan son antrenmanda, bu plana dair detayların netleşmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Almanya'ya hareket edecek.

Takımda başka bir eksik bulunmaması ise teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.