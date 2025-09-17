16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi Osimhen seferberliği!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen alarmı. Milli takımdan sakat dönen yıldız golcünün Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı son antrenman ve toplantının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.
 
Milli takımdan sakat dönen golcü oyuncunun ağrıları sürerken, sağlık ekibi ve teknik heyet arasında yoğun mesai devam ediyor.
 
KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
 
Osimhen'in son durumu, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından masaya yatırıldı. Kulüp doktorları Nijeryalı oyuncuyu bazı testlere tabi tutarken, ardından teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirildi.
 
Sabah idmanına katılmayan Osimhen, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışma yaptı. Sağlık ekibi, oyuncunun Frankfurt deplasmanında iğneyle sahaya çıkmasının yüksek risk taşıdığını belirtti. Ancak nihai karar henüz verilmiş değil. Bugünkü son toplantının ardından oyuncunun durumu netleşecek.
 
KAFİLEDE YER ALMASI BEKLENİYOR
 
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Osimhen'in ağrılarının devam etmesine rağmen yüksek ihtimalle Frankfurt kafilesinde yer alması bekleniyor. Teknik heyet, yıldız golcüyü ilk 11'de değil, maçın son bölümlerinde kullanmayı planlıyor. Osimhen'in karşılaşmanın son 20-25 dakikasında oyuna dahil olması gündemde.
 
Bugün (17 Eylül) saat 11.30'da yapılacak olan son antrenmanda, bu plana dair detayların netleşmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Almanya'ya hareket edecek.
 
Takımda başka bir eksik bulunmaması ise teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
