Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi!

Galatasaray'da ufak bir rahatsızlığı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi!
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25 Ocak 2024 18:50
Son güncelleme 25 Ocak 2024 19:34
Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da ufak bir rahatsızlığı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Kaan Ayhan forma şansı buldu.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Sacha ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık." sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:




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