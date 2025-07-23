Galatasaray'da Enzo Millot atağı!

Galatasaray, Stuttgart'ın Fransız yeteneği Enzo Millot'un transferi için resmen masada. Teknik direktör Okan Buruk'un, "Çok istiyorum, mutlaka almalıyız." dediği 23 yaşındaki futbolcunun 20 milyon euroluk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.
Osimhen transferi için saatleri sayan Galatasaray artık gözünü diğer pozisyonlara yapılacak takviyelere çevirmiş durumda. Dries Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonu için arayışlara başlayan Sarı-Kırmızılılar'da İlkay Gündoğan'la ilgili beklenen adımlar henüz atılmazken, teknik direktör Okan Buruk'un asıl hedefi ortaya çıktı.
Tecrübeli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Stuttgart formasını giyen Enzo Millot'la ilgili, "Çok istiyorum, mutlaka almalıyız." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
SON TARİH 31 TEMMUZ
Galatasaray yönetimi bunun üzerine Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı. Alman basınına göre Millot'un sözleşmesinde 31 Temmuz tarihine kadar 20 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş teklifiyle 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.
23 YAŞ KURALINA DA UYUYOR
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 29 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans gösteren Enzo Millot, TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı "23 Yaş kuralı"na da uyum gösteriyor. 4 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu müthiş yetenekleriyle geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Osimhen transferi için saatleri sayan Galatasaray artık gözünü diğer pozisyonlara yapılacak takviyelere çevirmiş durumda. Dries Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonu için arayışlara başlayan Sarı-Kırmızılılar'da İlkay Gündoğan'la ilgili beklenen adımlar henüz atılmazken, teknik direktör Okan Buruk'un asıl hedefi ortaya çıktı.
Tecrübeli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Stuttgart formasını giyen Enzo Millot'la ilgili, "Çok istiyorum, mutlaka almalıyız." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
SON TARİH 31 TEMMUZ
Galatasaray yönetimi bunun üzerine Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı. Alman basınına göre Millot'un sözleşmesinde 31 Temmuz tarihine kadar 20 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş teklifiyle 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.
23 YAŞ KURALINA DA UYUYOR
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 29 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans gösteren Enzo Millot, TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı "23 Yaş kuralı"na da uyum gösteriyor. 4 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu müthiş yetenekleriyle geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.