Galatasaray'da Dries Mertens "dalya" yaptı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, Beşiktaş derbisinde dakika 82'de oyuna girerek sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkarak "dalya" heyecanını yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da Dries Mertens 'dalya' yaptı
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28 Ekim 2024 22:51
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıktı.

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, derbiye kadar Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada forma giydi.

Beşiktaş müsabakasına yedeklerde başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez fileleri havalandırdı. 

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