Galatasaray'da dikkat çeken 'son viraj' başarısı

Son 12 sezonun 6'sında son 6 haftaya zirve yarışının içinde giren Galatasaray 36 maçta tam 32 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybettiği 4 maçın 3'ü ise şampiyonluk ilan edildikten sonra oynandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da dikkat çeken 'son viraj' başarısı
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17 Nisan 2024 09:14
Bitime 6 hafta kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray son virajlardaki müthiş başarısıyla dikkatleri çekiyor.

YÜZDE 88.8'İNİ KAZANDI!

Süper Lig'de son 12 sezonda 6 kez son 6 haftaya şampiyonluk yarışının içinde giren Cimbom bu süreçte oynadığı 36 maçta inanılması zor bir istatistiğe imza attı. 36 maçın tam 32'sini kazanan Galatasaray yüzde 88.8'lik galibiyet yüzdesi yakalarken, sadece 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE'YE YENİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybettiği 4 maçın 3'ü ise şampiyonluk ilan edildikten sonra geldi. 2012- 13 sezonunun 33. haftasında şampiyonluğu garantileyerek Kadıköy'e çıkan Aslan, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmişti. 2014-15'de yine şampiyon unvanıyla 34. haftada Rizespor deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray 2018-19'da ise son haftadaki formalite maçında Sivasspor'a 4-3 kaybetmişti.

36 MAÇTA 74 GOL ATTI

Cimbom ayrıca bahsi geçen 36 maçta 74 gol atarken, kalesinde sadece 20 gol gördü. Yenen 20 golün 7'si de şampiyonluk kutlamalarından sonraki maçlarda geldi. Sarı-Kırmızılılar 36 maçta 98 puanla 2.72'lik ortalama da elde etti.  

 
 

 

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