Galatasaray'da dikkat çeken istatistik

Galatasaray, Avrupa'daki son 11 maçının sadece birinde rakiplerinden daha fazla koştu. O karşılaşmada da PAOK'u 3-1 yendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da dikkat çeken istatistik
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15 Şubat 2025 11:09
Galatasaray, Avrupa'nın en düşük yaş ortalamasına sahip takımı AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.

Cimbom'un Avrupa'da oynadığı son 11 maçtaki istatistikleri dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 10 kez rakiplerinden daha yüksek yaş ortalamasına sahip kadrolarla sahaya çıktı ve yalnızca bir maçta rakibinden daha fazla koşu mesafesi kat edebildi.

Aslan'ın rakibinden daha fazla koştuğu tek karşılaşma, aynı zamanda rakibinden daha düşük yaş ortalamasıyla sahaya çıktığı tek maç olan PAOK mücadelesiydi.

O maçı 3-1 kazandılar, daha yaşlı kadroyla sahaya çıkıp daha az mesafe kat ettiği diğer 10 maçın yalnızca ikisini kazanan Galatasaray, iç sahada Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı ise 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. 

 

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