Galatasaray'da devrim gibi altyapı hamlesi!

Galatasaray'da Erden Timur üst yapıdan sonra altyapıda da devrime imza atmaya hazırlanıyor. Sportif AŞ Başkanvekili Timur sarı-kırmızılı takımın kurtuluşu olarak gördüğü projeyi hayata geçiriyor.



Üzerinde 3 yıl çalıştığı ve bu süreçte geçmiş yönetimlere de sunduğu çalışmayı Timur yeni dönemde Galatasaray'da gün yüzüne çıkaracak. A takıma kısa sürede uygun maliyetlerle yaptığı flaş transferle dikkat çeken ve camiayı ayağa kaldıran Timur şimdi de altyapı için düğmeye bastı.



Belçika'da kulüp aldı



Erden Timur, Belçika'da 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi alırken önümüzdeki günlerde bunun duyurusunun resmi olarak yapılacağı öğrenildi. Timur'un üzerinde çalıştığı proje kapsamında Avrupa'da altyapı konusunda ortak hareket edilecek kulüpler olacağı belirtildi.



Avrupa'nın altyapı konusunda en iyi kulüplerini mercek altına alan ve bu konuda detaylı bir rapor hazırlayan Erden Timur'un kısa süre içinde bu büyük projesine start vereceği belirtildi. Çalışmaya göre altyapıda scouting yapılanması konusunda da ciddi hamleler olacağı öğrenildi.





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