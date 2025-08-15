Galatasaray'da Derrick Köhn'e Bundesliga kancası!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin durumları da yavaş yavaş belli oluyor.
Köln ve Werder Bremen'den teklif alan Derrick Köhn'ün 48 saat içinde Almanya'ya giderek transfer olması ve kulübe 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.
5 MİLYON EURO TEKLİF
Derrick Köhn için Almanya'dan Werder Bremen ile Köln'ün ilgili olduğu ve Galatasaray'a iletilen teklifin 4 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro olduğu belirtildi.
GALATASARAY RAKAMI YUKARI ÇEKMEK İSTİYOR
Sarı kırmızılıların rakamı biraz daha yukarı çekmek istediği bildirildi. Köhn de Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında transfer edilmişti.
