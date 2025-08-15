15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Galatasaray'da Derrick Köhn'e Bundesliga kancası!

Galatasaray, Derrick Köhn için Köln ve Werder Bremen'den teklif aldı.

calendar 15 Ağustos 2025 08:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 08:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin durumları da yavaş yavaş belli oluyor.

Köln ve Werder Bremen'den teklif alan Derrick Köhn'ün 48 saat içinde Almanya'ya giderek transfer olması ve kulübe 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.

5 MİLYON EURO TEKLİF

Derrick Köhn için Almanya'dan Werder Bremen ile Köln'ün ilgili olduğu ve Galatasaray'a iletilen teklifin 4 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY RAKAMI YUKARI ÇEKMEK İSTİYOR

Sarı kırmızılıların rakamı biraz daha yukarı çekmek istediği bildirildi. Köhn de Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında transfer edilmişti. 

