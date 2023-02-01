Galatasaray'da takımın 3 yerli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, Ümraniyespor karşısına kart sınırında çıkıyor.
Bu isimler sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK UYARDI
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Giresun maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı bugün sahada olacak.
Bu isimler sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK UYARDI
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Giresun maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı bugün sahada olacak.