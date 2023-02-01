Galatasaray'da derbi öncesi sarı alarmı!

Ümraniyespor maçı öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu kart sınırında yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da derbi öncesi sarı alarmı!
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01 Şubat 2023 10:03
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da takımın 3 yerli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, Ümraniyespor karşısına kart sınırında çıkıyor.

Bu isimler sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK UYARDI

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Giresun maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı bugün sahada olacak. 

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