Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Galatasaray, bir yandan sezonun son düzlüğüne odaklanırken bir yandan da gelecek yılın planlamasına başladı. Bu kapsamda, sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için kritik bir adım atılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 09:58
Son güncelleme 25 Nisan 2025 09:59
Süper Lig'de lider Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına başladı. 

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sözleşmesinde yer alan opsiyonu devreye sokma kararı aldı. 2023 yılında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan transfer edilen Sanchez ile 4+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

MAAŞI AYNI KALACAK

Yönetim, bu opsiyonu kullanarak 2027'de sona erecek sözleşmeyi 2028'e kadar uzatacak. Tecrübeli savunmacı, mevcut kontratında olduğu gibi yıllık 3.2 milyon Euro kazanmayı sürdürecek.

KAPTANLAR ARASINA GİRİYOR

Takımda sevilen bir figür olan ve kısa süre önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Davinson Sanchez'in, gelecek sezondan itibaren takım kaptanları arasında yer alması da gündemde.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, savunmadaki istikrarının yanı sıra 5 gol ve 2 asistle hücuma da katkı verdi. Abdülkerim Bardakcı ile güçlü bir uyum yakalayan Sanchez, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen takımı olmasında kilit rol oynadı. 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.