Şampiyonluğun ardından Kolombiyalı stoperle sözleşme görüşmeleri başladı.
Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcunun maaşının iyileştirileceği vurgulandı.
28 yaşındaki futbolcunun ailesi de İstanbul'da çok mutlu.
PERFORMANSI
Davinson Sanchez bu sezon 44 resmi maça çıkarken 5 gol attı.
Galatasaray'da Davinson'a sözleşme!
Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez ile yeni sözleşme yapması bekleniyor.
Şampiyonluğun ardından Kolombiyalı stoperle sözleşme görüşmeleri başladı.
Galatasaray
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