Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'dan beklenen alınamadı

Galatasaray sezon başında iki Rumen oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. İki genç futbolcu, 'Geleceğin büyük yıldız adayları' olarak lanse edildi. Sarı-Kırmızılı Yönetim Rumen oyuncuları yatırım transferi olarak gördü... Ancak şu ana kadarki performanslarıyla Cicaldau ve Morutan beklentileri karşılayamadı.



Başkan Burak Elmas, sezon başında Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş verildi.



Bir başka Rumen oyuncu Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı. Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldızdı...



Taraftarlar yüksek bonservis ücretleri ödenen iki genç oyuncunun performanslarının yetersiz olduğu görüşünde... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "İkisi de Galatasaray'da oynayacak kapasitede değil. Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.



Cicaldau, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. Morutan ise 30 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist üretti. İki genç oyuncu için 10 milyon Euro bonservis ödendi... İlk yarıda aldıkları maaş ise 800 bin Euro... Yani Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon liralık maliyetleri var.





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