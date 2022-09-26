Galatasaray'da Cicaldau pişmanlığı!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Alexandru Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı doğurdu.



Yeni yönetim ve Okan Buruk'un da gelişiyle takımda düşünülmeyen Rumen oyuncu BAE'ye kiralandı.



BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA



Tekrar çıkış yakalama umuduyla kiralanan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al İttihad Kalba'da da beklentilerin çok altında kaldı.



Oynadığı 3 maçın sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkan Rumen futbolcu, 235 dakika sahada kalırken gol ya da asist üretemedi.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 41 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.



BÖYLE VEDA ETMİŞTİ



Transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rumen futbolcu, "Galatasaray camiasına, futbolculara, antrenörlere ve tüm personele teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İniş ve çıkışlarla dolu, benim için özel bir yıldı." ifadelerini yazdı.









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