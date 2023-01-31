Galatasaray'da büyük avantaj!

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ın önünde önemli bir fikstür avantajı bulunuyor.
Cimbom bu hafta Nef Stadı'nda Ümraniye'yi konuk edecek.
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı ekip oynayacağı 12 maçın 9'unu İstanbul'da yapacak.
Bu süreçte sadece Gaziantep, Konya, Alanya deplasmanlarına gidecek.
Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı maçlar: Ümraniye, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Kayserispor, Karagümrük, Beşiktaş(D), Başakşehir, İstanbulspor(D)
Cimbom bu hafta Nef Stadı'nda Ümraniye'yi konuk edecek.
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı ekip oynayacağı 12 maçın 9'unu İstanbul'da yapacak.
Bu süreçte sadece Gaziantep, Konya, Alanya deplasmanlarına gidecek.
Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı maçlar: Ümraniye, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Kayserispor, Karagümrük, Beşiktaş(D), Başakşehir, İstanbulspor(D)