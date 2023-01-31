Galatasaray'da büyük avantaj!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın büyük bir fikstür avantajı var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük avantaj!
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31 Ocak 2023 11:40
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ın önünde önemli bir fikstür avantajı bulunuyor.

Cimbom bu hafta Nef Stadı'nda Ümraniye'yi konuk edecek.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı ekip oynayacağı 12 maçın 9'unu İstanbul'da yapacak.

Bu süreçte sadece Gaziantep, Konya, Alanya deplasmanlarına gidecek.

Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı maçlar: Ümraniye, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Kayserispor, Karagümrük, Beşiktaş(D), Başakşehir, İstanbulspor(D) 

 
 

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