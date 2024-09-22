Galatasaray'da bitirim ikili: Osimhen & Mertens

Galatasaray'da derbiye damga vuran isimlerin başında Victor Osimhen ve Dries Mertens yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da bitirim ikili: Osimhen & Mertens
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 11:19
Kadıköy'de Galatasaray'ı zafere taşıyan isimlerin başında Dries Mertens ve Victor Osimhen geldi.

Daha önce Napoli'de 2 sezon forma giyen bu iki yıldız, sarı-kırmızılı takımda yeniden buluşurken, Fenerbahçe deplasmanında uzun seneler unutulmayacak bir görüntüye imza attılar.

Karşılaşmada 28. dakika oynanırken havadan gelen topu ceza sahası içinde göğsüyle tam adrese indiren Osimhen'in topunu, şık bir vuruşla tamamlayan Mertens, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

İki eski takım arkadaşı, bu müthiş golün ardından Fenerbahçe'nin stadında büyük bir sevinç yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery