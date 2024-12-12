Galatasaray'da bir ilk!

Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.

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Galatasaray'da bir ilk!
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12 Aralık 2024 19:42
Son güncelleme 12 Aralık 2024 21:06
Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.

Jelert, sağ açık oynadı

Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.

 

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