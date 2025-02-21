Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya ıslıklı tepki

AZ Alkmaar maçında Galatasaray taraftarı, oyuna giren Berkan Kutlu'ya ıslıkla tepki gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın 61. dakikasında Lucas Torreira'yı oyundan alırken yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, ismi anons edilmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Taraftarlar, oyundan çıkan Torreira'ya ise tezahüratla destek verdi.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın 61. dakikasında Lucas Torreira'yı oyundan alırken yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, ismi anons edilmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Taraftarlar, oyundan çıkan Torreira'ya ise tezahüratla destek verdi.
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