Galatasaray'da Berkan Kutlu sözleşmeyi kaptı

Galatasaray'da takımın en az kazanan oyuncusu olan Berkan Kutlu'nun sözleşmesinde iyileştirme kararı alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Berkan Kutlu sözleşmeyi kaptı
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16 Mayıs 2024 11:53
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 8 milyon TL garanti ücretle A takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.

Yerlilerden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın ücretinde de iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berkan Kutlu'dan hocası Okan Buruk memnun.

SOL BEK VE STOPERDE DE GÖREV YAPTI

26 yaşındaki orta saha, bu sezon sol bek ve stoperde de görev yaptı. Genoa'ya kiralık giden Berkan, Ocak ayında İtalya'dan Florya'ya dönmüştü.

Bu sezon ligde 18 maça çıkan Berkan Kutlu, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Söz konusu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 6 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçı ve Süper Kupa finalinde ter döktü.



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