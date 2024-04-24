Galatasaray'da beklenen imza yükleniyor: Okan Buruk

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beklenen imza yükleniyor: Okan Buruk
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24 Nisan 2024 20:01
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay önce Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.

Habere göre; Galatasaray'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Özbek'in başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi sonrası Okan Buruk ile Galatasaray 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.

YENİ MAAŞI NE OLACAK?

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'dan yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk, yeni sözleşmesinin ardından yıllık 50 milyon TL kazanmaya başlayacak.

 
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