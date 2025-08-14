Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor: Cuesta

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
GALATASARAY ANLAŞTI
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı savunma oyuncusunun transferi için Vasco da Gama ile anlaşma sağladı.
Galatasaray, Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'lık dilimi için Vasco da Gama ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
BONUS MADDESİ DE VAR
Kolombiyalı savunmacı belli bir sayıda maça çıkması halinde Brezilya ekibi 2 milyon euro daha ödeyecek.
Geçen sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.
