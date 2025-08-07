07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray'da Barış yerine Trossard!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda oyuncunun yerini Leandro Trossard ile dolduracak.

calendar 07 Ağustos 2025 13:18 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 13:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Barış yerine Trossard!
Geride bıraktığı sezonda hem kulüp hem milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında.

Premier Lig'den bazı kulüplerin yakından izlediği milli oyuncu için henüz Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak ilginin somut hale gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar planını şimdiden hazırladı.

GALATASARAY'IN TROSSARD PLANI


Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in takımdan ayrılması durumunda Leandro Trossard'ı kadroya katmak istiyor. Arsenal ile bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu, son dönemde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

ARSENAL İLE TEMAS KURULABİLİR

Sarı-Kırmızılılar'ın Trossard için Arsenal ile temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz ekibinde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Trossard'ın da düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Transferin Barış Alper'in durumuna göre şekillenmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Leandro Trossard, geçtiğimiz sezonda Arsenal formasıyla 56 maça çıktı. Belçikalı oyuncu bu maçlarda 10 gol atıp 10 da asist yaptı.


