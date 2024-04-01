Galatasaray'da son 1.5 sezonda büyük bir gelişim kaydeden Barış Alper Yılmaz, Avrupa takımlarını peşine takmıştı. Fakat Sarı- Kırmızılılar, genç futbolcuyu ancak yüksek bir bonservis bedeliyle göndermek istiyor.
Buna göre 23 yaşındaki oyuncu için EURO 2024 beklenecek. Milli futbolcunun A Milli Futbol Takımı'nda değerini daha da artırması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 46 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.
Buna göre 23 yaşındaki oyuncu için EURO 2024 beklenecek. Milli futbolcunun A Milli Futbol Takımı'nda değerini daha da artırması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 46 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.