Galatasaray'da Barış Alper kararı

Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerin radarına giren Barış Alper Yılmaz için EURO2024'ü bekleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper kararı
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01 Nisan 2024 10:37
Galatasaray'da son 1.5 sezonda büyük bir gelişim kaydeden Barış Alper Yılmaz, Avrupa takımlarını peşine takmıştı. Fakat Sarı- Kırmızılılar, genç futbolcuyu ancak yüksek bir bonservis bedeliyle göndermek istiyor.

Buna göre 23 yaşındaki oyuncu için EURO 2024 beklenecek. Milli futbolcunun A Milli Futbol Takımı'nda değerini daha da artırması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 46 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

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