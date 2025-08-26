Galatasaray'da Barış Alper için kritik hafta!

25 Ağustos
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi henüz nihayete ermedi. Antrenmanda yer alan Barış'ın son durumu bu hafta netlik kazanacak.

calendar 26 Ağustos 2025 08:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk maddesi olmaya devam ediyor.

Okan Buruk'un Kayserispor maçı sonrasında yaptığı ılımlı açıklamalar ve "Barış'ı bırakmayacağız" mesajı sonrasında rüzgar olumlu tarafa doğru esmeye başladı. Milli futbolcu 3 gündür yaşanan kriz sonrasında dün Kemerburgaz'da yapılan çalışmaya katıldı.

Alınan bilgilere göre sürecin başından bu yana Barış'la görüşme yapmayan Başkan Dursun Özbek'in düğmeye basma kararı aldığı öğrenildi.

KRİTİK GÖRÜŞME BU HAFTA

Özbek'in bu hafta içinde yıldız futbolcuyla yüz yüze görüşeceği, kritik zirvede Okan Buruk'un da yer alacağı belirlendi.

Başkan Özbek'in kulübün bu konudaki kararlılığını bir kez daha göstereceği ve "Sen bu takım için önemlisin" mesajını vereceği ifade ediliyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray yönetimi Barış Alper'in maaşına iyi bir zam yaparak bu süreci sonlandırmayı planlıyor. Bir başka iddiaya göre ise Dursun Özbek, yıldız futbolcudan menajeriyle yolları ayırmasını da isteyecek.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
