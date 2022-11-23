Galatasaray'da Bafe ile yol ayrımı!

Galatasaray'da ara transfer döneminde gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılıklar da yaşanacak. Sarı kırmızılılarda takımda düşünülmeyen Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Bafe ile yol ayrımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2022 09:22
Ocak ayında Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanması gündemde.

Öncelikle Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in mukavelesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan 37 yaşındaki santrforu Bafetimbi Gomis'i de tekrar Arabistan'a gönderme ihtimali üzerinde duruyor.

Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ