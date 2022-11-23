Galatasaray'da Bafe ile yol ayrımı!

Ocak ayında Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanması gündemde.Öncelikle Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in mukavelesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan 37 yaşındaki santrforu Bafetimbi Gomis'i de tekrar Arabistan'a gönderme ihtimali üzerinde duruyor.Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi.