07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray'da ayrılık kesinleşiyor!

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, Como'ya transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol futbolcunun transferinin 24 saat içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

07 Ağustos 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık kesinleşiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Milan ve Morata ile anlaşan Como, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde de büyük oranda anlaşma sağladı. Transfer için Galatasaray'ın son onayı bekleniyor.

24 SAAT İÇİNDE BİTİYOR


Di Marzio'nun haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun transferinin 24 saat içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI RAKAM

İtalyan basınında yer alan habere göre, Como, Morata transferi için Milan'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi yer alacak. Como, Morata için Galatasaray'a ise 3+2 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
