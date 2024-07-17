Galatasaray'da ayrılık kararı!

Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kararı!
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17 Temmuz 2024 08:03
Galatasaray, geçen sezon Başakşehir'e kiralanan ve takıma geri dönen Leo Dubois ile ilgili kararını verdi.

Sarı-kırmızılılar, kampta ve hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen Fransız futbolcu ile ilgili ayrılık kararı aldı.

Sağ bek ve orta saha transferi de yapacak Galatasaray, yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle Dubois'e veda edecek.

Ayrılık kararını ardından Dubois'e kulüp arayışları başladı.

29 yaşındaki Leo Dubois'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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