Galatasaray'da ayrılık kararı!

Galatasaray, sezon sonunda Sergio Oliveira ile yollarını ayıracak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kararı!
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10 Nisan 2024 16:33
Galatasaray, ligdeki zirve yarışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, üst üste ikinci kez şampiyonluk hedefliyor. Galatasaray'da sezon devam ederken, gelecek senenin planlaması da yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.

OLIVEIRA İLE AYRILIK KARARI

Sergio Oliveira, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Portekizli futbolcu, kısa süreli kadro dışı kalmıştı. Daha sonra özür dileyen Oliveira, affedildi ancak kadroda kendine yer bulamadı. Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aralık ayında göğsünden sakatlanan Oliveira, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Portekizli oyuncu, 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.

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