Galatasaray'da ayrılık kararı

Galatasaray'ın sezon sonunda takviye yapacağı pozisyonlardan biri de merkez orta saha.



Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ikilisine alternatif olarak alınan Fredrik Midtsjö'nün beklentilerin altında kalması, tam ihtiyaç duyulan dönemde de sakatlanması, oyuncunun gözden düşmesine yol açtı.



Galatasaray sezon sonunda Norveçli futbolcuyla yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir takviye yapacak.





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