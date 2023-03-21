Galatasaray'da ayrılık kararı

Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kararı
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21 Mart 2023 12:30
Galatasaray'ın sezon sonunda takviye yapacağı pozisyonlardan biri de merkez orta saha.

Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ikilisine alternatif olarak alınan Fredrik Midtsjö'nün beklentilerin altında kalması, tam ihtiyaç duyulan dönemde de sakatlanması, oyuncunun gözden düşmesine yol açtı.

Galatasaray sezon sonunda Norveçli futbolcuyla yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir takviye yapacak.

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