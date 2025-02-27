Galatasaray'da ayrılık için ilk aday Yusuf Demir

Galatasaray sezon sonunda Yusuf Demir ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık için ilk aday Yusuf Demir
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27 Şubat 2025 10:08
Galatasaray'ın kadrosuna ekleme yapabilmesi için öncelikle bazı oyuncuların kontratlarından çıkması gerekiyor. Hem kontenjan hem de maddi olarak rahatlık kazanılması en önemli hamle olarak nitelendiriliyor.

İLK ADAY YUSUF DEMİR

Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle alınan ancak beklentileri bir türlü karşılayamamasının yanı sıra yabancı kontenjanında değerlendirilen Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Verim konusunda hayal kırıklığı yaşatan 21 yaşındaki futbolcunun talipleri bekleniyor.

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.


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