Galatasaray'da alkışlar Sallai'ye!

Galataray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, performansıyla dikkat çekti.



Konyaspor müsabakasında önce sağ bekte ardından sol bekte görev yapan Roland Sallai alkışları topladı.



Sallai hem koşu mesafesinde hem hücuma kattığı destekle hem de savunmadaki mücadelesiyle ön plana çıktı.



Teknik direktör Okan Buruk, Macar yıldıza çok güvendiğini ve performansından memnun kaldığını dile getirdi.



