Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart sınırında yer alıyor.
Milli futbolcu, sarı kart görmesi halinde ligin 15. haftasında takımından uzak kalacak. Teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı ile görüşerek kart konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Galatasaray, ligin 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcu, sarı kart görmesi halinde ligin 15. haftasında takımından uzak kalacak. Teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı ile görüşerek kart konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Galatasaray, ligin 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.