Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı!

Galatasaray'da teknik heyet, kart sınırında yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 09:27
Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart sınırında yer alıyor.

Milli futbolcu, sarı kart görmesi halinde ligin 15. haftasında takımından uzak kalacak. Teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı ile görüşerek kart konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Galatasaray, ligin 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery