Galatasaray'da 7 ismin ilk derbi heyecanı

Galatasaray, derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jakobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.
