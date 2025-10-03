02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Galatasaray'da 7 ismin ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da 7 futbolcu, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak.

calendar 03 Ekim 2025 09:45
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da 7 ismin ilk derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jakobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.