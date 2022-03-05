Galatasaray'da 3 isim 11'e geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor deplasmanında Sacha Boey, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de süre verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 isim 11'e geri döndü
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05 Mart 2022 18:06
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de önemli tercihlere imza attı.

Sarı-kırmızılı idareci kalede Inaki Pena'ya şans tanırken, savunma dörtlüsünü: Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt'tan oluşturdu. 4-2-3-1 sistemini tercih eden İspanyol teknik adam, orta saha ikilisinde Erick Pulgar ve Berkan Kutlu'ya forma verdi. Torrent'in en uçtaki tercihi Gomis olurken, Fransız yıldızın arkasındaki 3'lü ise Emre Kılıç, Cicaldau ve Kerem oldu.

Galatasaray'da Boey ve Gomis, iki maç; Pulgar ise bir maç aradan sonra 11'de yer aldı.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:




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